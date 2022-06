Prijs van een appartement aan de kust stijgt: zoveel kost een flat in elke kustgemeente

De gemiddelde prijs voor een flat met zeezicht in Knokke heeft de kaap van 1 miljoen euro overschreden. Dat blijkt uit de Kustbarometer die de Federatie van het Notariaat (Fednot) jaarlijks publiceert.

Wie een flat op de dijk in Knokke wil kopen, is gemiddeld meer dan een miljoen euro kwijt. Voor het eerst steeg die prijs boven de drempel van een miljoen. Ook appartementen in de andere badsteden zijn in 2021 fors duurder geworden.

In Oostende betaal je nu bijna 15 procent meer voor een flat met zeezicht dan in het jaar ervoor. Appartementen met zeezicht zijn het goedkoopst in De Panne: gemiddeld 229.857 euro. Maar die prijs is ook met 8,6 procent gestegen ten opzichte van 2020.

De barometer toont aan dat in 2021 fors meer vastgoed is verkocht aan de kust dan in 2020. Er werden liefst 13,6 procent meer transacties gesloten. Het aantal transacties steeg het afgelopen jaar het meest in Heist-aan-Zee (+17,6%), Nieuwpoort (+18,7%) en Oostende (+23,8%).

Westende blijft het goedkoopst

Een appartement aan de kust kost gemiddeld 302.225 euro, 7,5 procent meer dan een jaar voordien. Westende werd fors duurder: je betaalt er nu 182.247 euro, oftewel 18,4 procent meer dan het jaar voordien. Toch blijft Westende de goedkoopste gemeente.

In Bredene daalde het aantal transacties, wat invloed had op de prijsstijging: met 0,9 procent erbij werd een flat niet veel duurder. Knokke blijft de duurste gemeente: 589.022 euro voor een appartement, oftewel 3 procent duurder dan een jaar eerder.