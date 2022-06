Inbrekers stelen meer dan 300 iPads en laptops uit gebouw Stad Gent

Dieven zijn afgelopen weekend binnengevallen in een kantoor van de ICT-dienst van de Stad Gent. Daar gingen ze aan de haal met meer dan 300 iPads en laptops. Een diefstal die veel vragen oproept.

Wat ben je met 250 laptops? Hoe krijg je die zomaar buiten? En hoe wisten de dieven dat die lagen opgeslagen in de kasten van de ICT-dienst van de Stad Gent? Hadden ze informatie van binnenuit? Een inbraak in een kantoor van District09 doet veel vragen rijzen.

Inbrekers drongen in de nacht van vrijdag op zaterdag het kantoor aan de Bellevue in Ledeberg binnen en sloegen in alle stilte hun slag. Het kantoor ligt naast de fly-over van de B401 en achter het grote kantoorcomplex Zuiderpoort. ’s Avonds is het er verlaten.

Zaterdagochtend pas merkten medewerkers op dat een berg hardware verdwenen was uit het gebouw. De politie werd er meteen bijgehaald. District09 is de dienst die alle computers en programma’s van de Stad Gent doet draaien.

In hun kantoor werden drie vergrendelde kasten opengebroken. Daaruit zijn 310 stuks hardware verdwenen: iPads, maar vooral laptops. Het gaat om 73 nieuwe laptops en een 200-tal oudere uitleenlaptops. Die zitten allemaal in dozen verpakt.

De dieven moeten een tijdje bezig geweest zijn om al dat materiaal buiten te halen uit het kantoor. Er zijn ook karretjes en curverboxen verdwenen.

Op de laptops stonden nergens nog gegevens, zegt het kabinet van Sofie Bracke (Open VLD), de bevoegde schepen.

Vragen

De diefstal roept veel vragen op. Er zijn vermoedens dat iemand bij District09 betrokken is bij de diefstal, is te horen. Hoe wisten de dieven anders precies waar ze moesten zijn? En wisten ze dat er geen alarminstallatie is aan het kantoor van District09?

Er zijn wel camerabeelden gemaakt van de diefstal. Die zijn aan de politie overgedragen. De Stad is van plan de dienst te verhuizen naar het nieuwe stadskantoor op de Zuid. ‘We gaan dit bespreken met de eigenaar van het gebouw’, klinkt het bij Bracke. ‘District09 zit daar nog tot eind dit jaar.’