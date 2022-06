Streamingplatform Netflix is op zoek naar deelnemers voor zijn nieuwste realityshow gebaseerd op de meest populaire tv-serie aller tijden: Squid game. Een van de 456 kandidaten - die trouwens wereldwijd gerekruteerd worden - maakt kans op een prijs van maar liefst 4,5 miljoen euro.

In tegenstelling tot in de serie is het ergste dat jou kan overkomen als je deelneemt het feit dat je zonder prijs naar huis terugkeert. In de immens populaire Koreaanse Netflix-reeks gingen namelijk alle verliezers dood. Maar de winnaar, die maakt kans op een pot van 4,56 miljoen dollar, iets minder dan 4,5 miljoen euro.

De realityshow zal in totaal 10 afleveringen tellen en zal Squid game: the challenge heten. ‘Het zal om de grootste cast en grootste prijs in de geschiedenis van de reality-tv gaan’, klinkt het bij het platform. ‘De spelers strijden met elkaar tijdens spelletjes die geïnspireerd werden op de serie maar er komen ook nieuwe extraatjes. Hun strategieën, allianties en karakters worden getest terwijl er telkens opnieuw medekandidaten geëlimineerd worden.’

Deelnemers moesten ten minste 21 jaar oud zijn. Ze moeten Engels spreken en moeten ten minste vier weken lang vrij zijn tijdens de eerste maanden van 2023.

Tweede seizoen

Het is niet toevallig dat er specifiek naar 456 kandidaten wordt gezocht, dat is hetzelfde aantal als in de serie waarbij protagonist Seong Gi-hun ook dat cijfer op zijn overal draagt. Squid game vertelt het verhaal van mensen die schulden hebben en gerekruteerd worden om mee te doen aan een spel voor geld. De verliezers betalen het met hun leven.

Squid game is de populairste Netflix-serie aller tijden, het werd namelijk 111 miljoen keer gestreamd tijdens de eerste 28 dagen na de lancering. Afgelopen weekend kondigde Netflix aan dat er een tweede seizoen komt. Wanneer het tweede seizoen uitkomt, is nog niet duidelijk.