Kim Kardashian beschadigde jurk Monroe

Kim Kardashian wordt ervan beschuldigd de iconische jurk van Marilyn ­Monroe beschadigd te hebben tijdens het Met Gala.

Scott Fortner, een gerespecteerde Marilyn Monroe-verzamelaar, postte gisteren foto’s van de jurk die Marilyn Monroe droeg toen ze zong voor John F. Kennedy’s 45ste verjaardag, kort voor haar dood. Kim Kardashian droeg de jurk dit jaar op het Met Gala in New York. Daar kwam al veel kritiek op, omdat de jurk destijds letterlijk op het lijf van Monroe gemaakt was.

Nadat bij een pasbeurt gebleken was dat Kardashian niet in de jurk paste, ging ze zwaar diëten. In een maand tijd viel ze zestien kilo af.

Tijdens het Gala droeg ze de jurk enkel op de rode loper, nadien trok ze een replica aan. Maar dat ze de achterkant met een witte boa ­bedekte, wees er voor sommigen al op dat de jurk te klein was voor haar.

Op de foto’s van Fortner, genomen na het bal, lijkt de jurk op verschillende plaatsen uitgerekt en er blijken er ook enkele opgenaaide kristallen te missen. Andere hangen los aan een draadje. De jurk is 4,8 miljoen dollar waard (4,6 miljoen euro). Na Monroe is ze door niemand anders meer ­gedragen, behalve dan door Kim ­Kardashian.