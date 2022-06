Op korte tijd is de N-VA twee kopstukken kwijt. Na Lorin Parys houdt nu ook Valerie Van Peel het voor bekeken. En net op dit moment heeft de N-VA het lastig in het onderwijsdebat. Want daar heeft minister Ben Weyts allerminst de bakens verzet. Geen al te vrolijke dagen dus voor een partij die in 2024 moet scoren.