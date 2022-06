Julien Watrin verbetert Belgisch record 400 meter horden

Julien Watrin, die zich meer en meer opwerpt als een vaste waarde voor de Belgische 4x 400 meter-ploeg, heeft in het Zwitserse Bern een nieuw Belgisch record gelopen op de 400 meter horden.

Watrin, die al verbaasde in eerdere hordenraces dit seizoen, liep 48.90, één honderdste sneller dan Marc Dollendorf in 1996 op de Olympische Spelen van 1996 in Atlanta. In eerste instantie stond er 48.94 op de klok, maar die tijd werd gecorrigeerd naar 48.90. Dat is precies de limiet voor het WK atletiek later dit jaar in het Amerikaanse Eugene. Hij klokte ook de vierde Europese tijd van het jaar.