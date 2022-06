Rode Duivels met ervaren duo achterin tegen Polen

De Rode Duivels sluiten dinsdagavond hun vierluik in groep 4 van de A-divisie in de Nations League af met een verplaatsing naar Polen. Daarbij wordt er achterin opnieuw gerekend op de ervaring van Toby Alderweireld en Jan Vertonghen.

In doel neemt Simon Mignolet zijn plaats terug in, nadat Koen Casteels had overgenomen voor de verplaatsing in Wales. Achterin komen Vertonghen en Alderweireld terug in de ploeg, na rust in Cardiff. Als derde verdediger mag Leander Dendoncker opnieuw opdraven. Op het middenveld is Axel Witsel speelklaar, al verscheen hij wel al drie keer aan de aftrap. Hij krijgt Youri Tielemans naast zich, met Thorgan Hazard en Timothy Castagne op de flanken. Voorin staan Eden Hazard en Dries Mertens in de basis, in steun van diepe spits Michy Batshuayi.

De basiself: Mignolet, Vertonghen, Alderweireld, Dendoncker, T. Hazard, Witsel, Tielemans, Castagne, E. Hazard, Mertens, Batshuayi.

Invallers: Casteels, Sels, Faes, Mechele, Theate, Saelemaekers, Foket, Trossard, Vanaken, De Ketelaere, Januzaj, Openda, Praet.

Geblesseerd: Courtois, Boyata, Denayer, Onana, Lukaku.

Geschorst: niemand.

Afwezig: De Bruyne, Meunier, Carrasco.