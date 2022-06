Peter Sagan wint chaotische sprint in Ronde van Zwitserland, Stephen Williams blijft leider

Peter Sagan heeft de derde rit in de Ronde van Zwitserland op zijn naam geschreven. Van de vroege vlucht met Philippe Gilbert hield Stefan Bissegger het vol tot elf kilometer van de streep, Sagan sprintte als in zijn beste jaren naar de zege, in een zeer chaotische finale. Stephen Williams kwam vandaag niet in de problemen en start morgen voor de derde dag op rij in de gele leiderstrui.

De derde rit van de Ronde van Zwitserland bracht de renners over 177 kilometer en drie gecategoriseerde hellingen van Aesch naar Grenchen, waar Ellen van Dijk enkele weken geleden nog het werelduurrecord bij de vrouwen verbeterde. Omdat de grote namen, Remco Evenepoel en co., zich gisteren koest hielden, mocht Stephen Williams (Bahrain-Victorious) voor de tweede dag op rij de gele leiderstrui aantrekken. Maar zijn voorsprong was miniem, vijftien renners stonden op maximaal tien seconden van de Brit. Het kon dus wel eens een interessante dag worden voor het klassement.

De renners waren amper vertrokken of zes renners wisten de vlucht van de dag op poten te zetten. Onder meer Philippe Gilbert (Lotto Soudal), Joey Rosskopf (Human Powered Health) en Stefan Bissegger (EF Education-EasyPost) waren van de partij. Ook Quinn Simmons (Trek-Segafredo), leider in het bergklassement, tekende present om de nodige bergpunten te sprokkelen. Gilbert reed door een voorsprong van bijna drie minuten lange tijd virtueel in het geel in Zwitserland.

Sprintersploegen mengen zich

Boven op de eerste twee gecategoriseerde beklimmingen, de Côte au Bouvier en de Bellelay, pakte bergleider Simmons telkens de volle buit. In het peloton hield Intermarché-Wanty-Gobert de touwtjes strak in handen. Zij wilden sprinten met Alexander Kristoff. Ook TotalEnergies was actief aan het sleuren, Peter Sagan voelde het blijkbaar kriebelen. De zes vroege vluchters zagen hun voorsprong met de kilometer minderen, voor twee vluchters was het einde verhaal.

Op veertig kilometer van de streep sprong Bissegger voor de eerste keer weg, zijn tweede poging tien kilometer verder was succesvoller. Hij reed met veel risico in de afdaling weg van overgebleven vluchters Gilbert, Rosskopf en Simmons, die even later werden ingerekend door het peloton. De snelle mannen wilden er absoluut een massasprint van maken en zetten hun ploegmakkers in, op jacht naar eenzame vluchter Bissegger.

Gevaarlijke slotkilometers

De 23-jarige Zwitser zag zijn gewaagde aanval stranden op elf kilometer van de streep, alles kwam dus samen voor een razendsnelle finale. Een massasprint was onvermijdelijk, de treintjes werden op de rails gezet. Andreas Leknessund, gisteren ritwinnaar, deed zijn duit in het zakje voor sprinter Cees Bol. De slotkilometers waren gevaarlijk, met bochten, paaltjes in het midden van de weg en verkeersheuvels. Achteraan het peloton gingen een aantal renners tegen de vlakte, onder meer Maximilian Schachmann lag erbij. Hij moest alle zeilen bijzetten om terug te geraken. Even was er sprake van een gevallen Evenepoel, maar hij kwam goed weg. Zijn ploegmaats Kasper Asgreen en Ilan Van Wilder lagen er wel bij.

In de laatste kilometer rolde Andrea Pasqualon de rode loper uit voor Kristoff, maar Sagan ging er krachtig op en over, als in zijn beste jaren. De Slovaak is dus nog niet versleten. Hij reed naar zijn eerste overwinning van dit jaar, meteen ook zijn eerste zege voor zijn nieuwe ploeg TotalEnergies. Bovendien al zijn achttiende (!) overwinning in Zwitserland. Bryan Coquard werd tweede, Kristoff derde. Thomas Pidcock sprintte naar een knappe vierde plek.