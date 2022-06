40-jarige Serena Williams maakt comeback op Wimbledon

Serena Williams is wel degelijk nog tennisster. De Amerikaanse is intussen 40 en speelde het afgelopen jaar nog geen enkele officiële wedstrijd, maar eind deze maand maakt ze op het gras van Wimbledon haar comeback. Dat kondigde ze dinsdagnamiddag aan op sociale media.

Vorig jaar viel Williams geblesseerd uit op Wimbledon en sindsdien kon ze geen wedstrijden meer spelen. Daardoor zakte ze op de WTA-ranglijst helemaal weg naar plaats 1.208. Voor Wimbledon krijgt ze een wildcard.

Nog voor ze aan het toernooi begint, zal Williams deelnemen aan het dubbelspel op het WTA-toernooi van Eastbourne. Het is nog niet duidelijk met wie.

Zeven eindoverwinningen

Wimbledon is een bijzondere plek voor Williams. Ze won het grastoernooi in Londen al zeven keer. Dat is geen record: Martina Navratilova won negen keer. Williams’ laatste Wimbledon-titel dateert wel al van 2016. Zowel in 2018 als in 2019 verloor ze de finale.

In totaal won Serena Williams 23 grandslamtoernooien. Dat is er slechts een minder dan het absolute record van Margaret Court.

Williams is niet aan haar eerste comeback toe. In september 2017 werd ze moeder van een dochter.