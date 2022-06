Minister Demir dient klacht in tegen pop aan een galg

Het protest van een boer die een galg met een pop eraan aan zijn tractor bond, vergezeld van de boodschap ‘Demir aan de strop’, is er voor de minister ver over.

De tractor dook maandagavond op in een stoet tractoren die actie voerde in Merksplas, waar minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) het stikstofakkoord kwam uitleggen. ‘De nummerplaat is achterhaald, de politie bekijkt de zaak’, reageert het kabinet-Demir. ‘De minister komt praten met een open vizier en vele aanwezige landbouwers hadden daar ook oren naar. Maar iedere vorm van agressie is onaanvaardbaar. Vandaar de klacht.’

Het Algemeen Boerensyndicaat, dat de ontmoeting van de boeren met Demir organiseerde, pleit alvast onschuldig. ‘Wij hebben hier geen weet van. Het is in elk geval gebeurd buiten onze werking om. Persoonlijke aanvallen kun je niet goedkeuren’, zegt voorzitter Hendrik Vandamme.

Via een achterdeur

‘Wij waren de organisator van deze ontmoeting binnen, wat zich buiten afspeelde, daar hebben wij geen zicht op’, zegt hij. ‘Wij proberen gewoon de boeren zelf het woord te geven, en we gaan ervan uit dat met de opmerkingen rekening wordt gehouden. Er is nood aan om dit akkoord bij te sturen.’

Dat neemt niet weg dat een colonne boeren met tractoren de toegang tot het gemeenschapscentrum in Merksplas, waar de ontmoeting plaatsvond, versperde, met de bedoeling om Demir het vertrekken te beletten. De burgemeester en de politiediensten waren waakzaam maar het bleef rustig. Demir kon kennelijk via een achterdeur verdwijnen.

Vorige week protesteerden boze Nederlandse boeren voor de privéwoning van de bevoegde minister Christianne van der Wal. ‘Mijn kinderen staan te trillen’, reageerde Van der Wal, die op blote voeten naar buiten was gegaan om de boeren te woord te staan.