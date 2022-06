Lizzo past songtekst aan na kritiek van mensen met beperking

De Amerikaanse zangeres Lizzo heeft het woord ‘spaz’ uit haar nieuwe single ‘Grrrls’ gehaald. Ze deed dat na kritiek dat het woord een neerbuigende term is voor mensen die aan aandoeningen met spasticiteit lijden. ‘Als dikke, zwarte vrouw ken ik de impact van woorden.’

‘Hold my bag, bitch, hold my bag / Do you see this shit? I’m a spaz’, zong Lizzo in de eerste versie van haar nieuwe single ‘Grrrls’, die vorige vrijdag uitkwam. Het woord ‘spaz’ kan verwijzen naar iemand die een kort lontje heeft en extreem kan reageren, maar kan ook als scheldwoord gebruikt worden voor wie aan een aandoening met spasticiteit lijdt, zoals mensen met een hersenverlamming. En al zegt de zangeres dat ze de term nooit gebruikte op die manier, toch bleef de kritiek niet uit.

‘Dit is choquerend’, zegt Abbie Hills, een talentscout met hersenverlamming. ‘Waarom kies je dat woord als er zoveel alternatieven zijn? Dit is volledig fout.’ Ook andere fans hekelden de woordkeuze van Lizzo en vroegen om de tekst te veranderen.

Na enkele dagen kwam de popster met een boodschap op Twitter: ‘Mij is duidelijk gemaakt dat er een kwetsend woord stond in mijn nieuwe single. Laat me duidelijk zijn: ik wil nooit neerbuigende woordenschat promoten’, zegt de zangeres. Als ‘zwarte, dikke vrouw’ werd Lizzo zelf al vaak genoeg gekwetst door neerbuigende taal, getuigt ze: ‘Ik begrijp de kracht die woorden kunnen hebben. Ik ben trots te melden dat er een nieuwe versie van mijn lied is. Ik heb jullie gehoord en ik heb actie ondernomen’, klinkt het. De zangeres stelt dat ze ‘zelf deel moet uitmaken van de verandering die ze wil zien’.

Online reageerden fans positief: ‘Dank je om te luisteren’, zei Hannah Diviney, die zelf lijdt aan spasmen en een van de eersten was om de tekst van Lizzo op de korrel te nemen.