Ook de laatste toegangsbrug tot de Oost-Oekraïense stad Severodonetsk is vernietigd. Dat zei de gouverneur van de regio Loehansk, Sergij Haidai. Het was de laatste van drie bruggen die Severodonetsk verbonden met de rest van het land. Satellietbeelden tonen de vier verwoeste bruggen.

Met de laatste brug is ook iedere mogelijkheid om burgers te evacueren, verdwenen. Er wordt hevig gevochten in de stad die volgens Oekraïense bronnen nog niet volledig in Russische handen is.

Russische bombardementen zouden gericht zijn op een industriële zone, waar volgens de gouverneur zo’n 500 burgers schuilen. Een van de pro-Russische leiders in de zelfbenoemde Volksrepubliek Donetsk waarschuwde dat Oekraïense soldaten ‘zich moeten overgeven of sterven’. De berichtgeving kon niet onafhankelijk bevestigd worden.