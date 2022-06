Vicepremier Georges Gilkinet (Ecolo) geeft aan dat de belofte voor een defensiebudget van 2 procent er kan komen onder de juiste voorwaarden. De datum waartegen dat moet gebeuren en de zekerheid van de belofte, blijft Vivaldi verdelen.

De ministers in het kernkabinet hebben tot 2 uur dinsdagmorgen samengezeten over een verhoging van het defensiebudget. Premier Alexander De Croo (Open VLD) zou graag eind deze maand op de Navo-top in ...