Hoe Kevin Spacey de lieveling en de boeman van het Londens toneel werd

Vijf jaar na de klachten wegens grensoverschrijdend gedrag tegen Kevin Spacey krijgt de zaak ook een Brits staartje. De acteur bood zich vrijwillig aan en getuigt donderdag in Londen over de aanklachten.

De Amerikaanse acteur Kevin Spacey, die verdacht wordt van seksueel misbruik, komt zich daarover donderdag verdedigen in het Westminster Magistrates Court in Londen. Eind mei maakte de Metropolitan Police bekend dat ze Spacey aanklaagt voor vier gevallen van aanranding, en desnoods de uitlevering zou vragen. Zover liet de Amerikaanse acteur, die alle aantijgingen ontkent, het niet komen: hij komt vrijwillig getuigen.

Het misbruik zou tussen maart 2005 en april 2013 hebben plaatsgevonden. Spacey was toen artistiek directeur van het befaamde Old Vic Theatre in de Britse hoofdstad. Twee aanklachten van seksuele agressie in maart 2005 betreffen hetzelfde slachtoffer. Een derde gaat over feiten uit augustus 2008. Die man beschuldigt Spacey ervan hem gedwongen te hebben om seks te hebben tegen zijn zin. Het derde slachtoffer beschuldigt de acteur van feiten in april 2013. De drie mannen zijn in de dertig of veertig jaar oud.

Alweer acteur

De eerste klachten doken op in 2017, in de nasleep van het schandaal rond filmproducent Harvey Weinstein. De acteur Anthony Rapp zei toen dat Spacey hem op een feestje had aangerand. Rapp was toen 14, Spacey 26. Daarna getuigden andere mannen in de VS en het VK, onder wie de zoon van acteur Richard Dreyfuss, dat ze door Spacey werden betast, agressief tot seksuele handelingen werden verplicht, of aangerand. De beschuldigingen kostten Spacey zijn hoofdrol in het zesde en laatste seizoen van House of cards. Zijn rol in het al voltooide All the money in the world werd opnieuw ingeblikt, nu gespeeld door Christopher Plummer.

Na een paar jaar inactiviteit leek Spacey weer uit het dal te klimmen. Hij speelde in L’uomo che disegnò Dio (De man die god tekende), van de Italiaanse acteur Franco Nero, een detective die een geval van kindermisbruik moet onderzoeken – Nero speelt zelf de onterecht beschuldigde verdachte, en ook Nero’s vrouw, Vanessa Redgrave heeft een rol in de film. Verder speelt hij een pauselijke gezant in de film Gateway to the west van de Hongaarse regisseur Péter Soós, over de Mongoolse invallen in Europa van de dertiende eeuw.

Het zijn voornamelijk films van minder bekende regisseurs, of regisserende collega’s, maar het leek erop dat Spacey, die ooit Oscars won voor American beauty en The usual suspects, zijn carrière weer op de rails kreeg. De film Gore, waarin hij de schrijver Gore Vidal speelt, en die Netflix in 2017 van zijn roster schrapte, zou nu uitkomen in de bioscoop.

The Old Vic

De acteur zegt te kunnen bewijzen dat de aantijgingen tegen hem vals zijn. Zijn vrijwillige overkomst naar de Londense rechtbank getuigt van zelfvertrouwen. Maar ook Johnny Depp was zelfverzekerd toen hij in 2018 een proces wegens smaad aanspande tegen News Group Newspapers, de uitgever van The Sun, waarin hij een ‘vrouwenmepper’ was genoemd. Depp verloor dat proces.

Het wordt Spacey in Groot-Brittannië kwalijk genomen dat het schandaal de reputatie van The Old Vic heeft besmeurd. Het theater is maar duizend stoelen groot, maar het is dé plek in Londen om van film of tv bekende acteurs op de planken te zien. Begin twintigste eeuw werd het bekend om zijn Shakespeare-adaptaties, onder meer dankzij de Old Vic Company van Sir John Gielgud die er haar thuisbasis had. In 1963 werd de Old Vic Company opgevolgd door het National Theatre of Great Britain, geleid door Laurence Olivier. Hij bracht ook eigentijds Brits repertoire binnen in het theater.

Vertrouwenspersonen

Spacey werd in 2003 met trompetten en een rode loper ingehaald als artistiek directeur om het oude huis een soortgelijke facelift te geven. Dat lukte hem ook, en hij vertrok in 2015 met een glanzend rapport. Maar na de eerste beschuldigingen in 2017 meldden twintig medewerkers van het theater dat ze ooit het slachtoffer werden van grensoverschrijdend gedrag door Spacey, en weinig gehoor vonden voor hun klachten. Het jaar nadien stelde The Old Vic acht vertrouwenspersonen aan bij wie medewerkers terechtkunnen.

Dat Spacey zich voor een rechtszaak aanbiedt in Londen, betekent niet automatisch dat hij voor de duur van de zaak in het Verenigd Koninkrijk hoeft te blijven. De rechter kan hem toestemming geven om weer terug te reizen naar de Verenigde Staten, als hij belooft dat hij terugkomt als daarom gevraagd wordt.