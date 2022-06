Podcast | Onderwijs en vertrekkers doen Bart De Wever naar adem happen

Op korte tijd is de N-VA twee kopstukken kwijt. Na Lorin Parys houdt nu ook Valerie Van Peel het voor bekeken. En net op dit moment heeft de N-VA het lastig in het onderwijsdebat. Want daar heeft minister Ben Weyts allerminst de bakens verzet. Geen al te vrolijke dagen dus voor een partij die in 2024 moet scoren.





Met politiek journalist Matthias Verbergt hebben we het over de moeilijke week voor partijvoorzitter Bart De Wever _ die trouwens nog wat langer voorzitter blijft om zijn partij naar en door de belangrijke verkiezingen van 2024 te loodsen.

