Oeso predikt voorzichtigheid: ‘Huizenprijzen in België zijn 20 procent overgewaardeerd’

Zitten we met een vastgoedzeepbel in ons land? Volgens de Oeso waren de huizenprijzen midden vorig jaar al 20 procent overgewaardeerd. ‘De Belgische vastgoedmarkt wordt almaar kwetsbaarder’, klinkt het bezorgd.

Na de ECB eind vorig jaar, waarschuwt nu ook de Oeso voor een ‘verhoogde kwetsbaarheid’ van de Belgische vastgoedmarkt. In nagenoeg alle rijke industrielanden stuwde corona de huizenprijzen hoger. De lage rente, veel spaargeld en de zoektocht naar extra ruimte leiden tot een enorme vraag naar nieuwe, vaak grotere woningen. Daarom roept de club van rijke industrielanden, de Oeso, in zijn rapport over België op tot voorzichtigheid. ‘De huizenprijzen (in België, red.) zijn sterk gestegen en de overwaardering van de huizenprijzen werd midden 2021 al op 20 procent geschat.’ Wat, voor alle duidelijkheid, een pak hoger is dan in de buurlanden (DS 24 juni 2021).

Huurwoningen en commercieel vastgoed

Dat is best een hoog cijfer, gaf ook Mathias Cormann, secretaris-generaal van de Oeso, desgevraagd toe op de persconferentie. Volgens Cormann moet die huizenmarkt door onze overheid ‘van nabij opgevolgd worden.’ Maar hij haastte zich om eraan toe te voegen dat het Belgische financiële systeem ‘robuust en veerkrachtig’ is en dus eventuele schokken op onze vastgoedmarkt kan opvangen. Sterker nog, de Nationale Bank heeft al tal van maatregelen genomen om risicovolle kredietverlening door de banken op de huizenmarkt aan banden te leggen. De banken moeten almaar meer rekening houden met strengere regels wanneer ze (hypothecaire) kredieten verstrekken, gaande van de vereiste kapitaalbuffers tot de hoeveelheid geld dat ze mogen uitlenen.

Toch raadt de Oeso ons land aan om – indien nodig – nog extra maatregelen te nemen in twee specifieke niches in de huizenmarkt. In de markt voor huurwoningen zijn de banken in ons land vaak nog te gul met leningen aan verhuurders van opbrengstwoningen, staat te lezen in het rapport. Tegelijk moet ons land ook rekening houden met een snel krimpende markt voor commercieel vastgoed. Uit recente data blijkt dat de kantoorruimte per werknemer de komende vijf jaar sterk zal dalen: met 9 procent in België en zelfs met 22 procent in Brussel. Dat vergt volgens de Oeso ‘speciale aandacht.’

Klimaatrisico’s in kaart brengen

Voor het overige zit de Oeso in grote lijnen op dezelfde golflengte als de Nationale Bank (NBB), die vorige week al waarschuwde voor een groeiend risico voor meer wanbetalingen op woonkredieten en, uiteindelijk zelfs, een mogelijke prijscorrectie op de Belgische huizenmarkt (DS 8 juni). ‘Dat er een overwaardering is, dat lijkt me een realiteit. Hoeveel, dat hangt af van de regio, de markt, het type huis, de financiering … Dat kan ik onmogelijk zeggen’, durfde Jean Hilgers, directeur bij de Nationale Bank, daar toen geen concreet cijfer op plakken.

Net als de NBB moedigt de Oeso de Belgische banken ook aan om in hun kredietbeleid meer rekening te houden met de klimaatrisico’s. De Nationale Bank kondigde vorige week daarom aan dat banken voorzichtiger moeten zijn met het geven van leningen voor slecht geïsoleerde huizen. Banken moeten ook systematisch informatie verzamelen over de energiezuinigheid van woningen waarvoor ze geld uitlenen. Dat laatste kon in het Oeso-rapport uitdrukkelijk op applaus rekenen.