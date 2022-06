We willen meer, langer en duurder reizen

71 procent van de Belgen trekt de komende zomermaanden op reis. Met een dikkere portefeuille, en een beetje meer tijd. Frankrijk en Spanje blijven de grote lokvogels. Dat blijkt uit de jaarlijkse vakantiebarometer van reisverzekeraar Europ Assistance.

Europ Assistance nam een enquête af van 15.000 Europeanen in vijftien landen. Daaruit blijkt wat ook andere barometers de voorbije weken meldden: in 2022 gaan Europeanen weer massaal op reis, en kunnen de cijfers die van 2019 (het laatste pre-covidjaar) overtreffen. Sommige bronnen spreken daarom over ‘revenge travel’: reizen om de coronakater flink door te spoelen.

71 procent van de Belgen heeft vakantieplannen, en die mogen iets langer en duurder zijn dit jaar. Het gemiddelde gezinsbudget van Belgen (op basis van 2,5 personen) zou op bijna 2.300 euro komen, wat 15 procent meer is dan vorig jaar, en flink hoger dan het gemiddelde (1.805 euro) van de vijftien landen in de enquête. Alleen Zwitsers besteden meer.

Griekenland en Turkije

De favoriete bestemming van Belgen is geen verrassing. Frankrijk blijft het populairst, voor reizen in het eigen land, en daarna de reizen naar Spanje en Italië. Opvallende stijgers zijn deze zomer Griekenland en Turkije. Vlamingen zijn meer dan Franstaligen gericht op het eigen land (de kust), en op reisjes in Nederland en Duitsland.

De onrust over coronamaatregelen is niet verdwenen, maar wordt door reislustigen gauw naar de achtergrond geduwd, zeker omdat nieuwe onzekerheden als de inflatie en de toestand in Oekraïne later wellicht opnieuw een domper kunnen zetten. Mede daarom mag het deze zomer een feest zijn, en daarom kiezen meer Belgen ook voor een langer verblijf.

Het internationale toerisme herpakte zich in het eerste kwartaal van 2022 gevoelig, maar bleef nog steeds 61 procent onder het niveau van 2019. Vooral in Europa lijkt het toerisme nu echt te gaan boomen, en vooral Spanjaarden en Portugezen hebben grote plannen.