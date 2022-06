Ryanair-topman verwacht geen ‘significante stakingen’: ‘Geen toegevingen onder druk van staking’

‘Als ze willen staken, dat ze dan maar staken. Wij zullen geen toegevingen doen onder dreiging van een staking.’ Dat heeft Michael O’Leary, de topman van de luchtvaartmaatschappij Ryanair, gezegd tijdens een persconferentie in Brussel.

In verschillende landen willen werknemers van de Ierse lagekostenmaatschappij binnenkort het werk neerleggen. In Spanje is de dreiging het meest concreet: de vakbonden kondigden een staking van zes dagen aan: op 24, 25, 26 en 30 juni en 1 en 2 juli. Andere landen, waaronder België, zouden mogelijk op enkele van die data aansluiten.

‘We denken niet dat er significante stakingen zullen zijn’, zei O’Leary. ‘Als het toch tot stakingen komt, dan zullen ze onbeduidend zijn en weinig impact hebben.’ Volgens hem heeft Ryanair al cao-akkoorden gesloten ‘met vakbonden die 90 procent van de piloten en het cabinepersoneel vertegenwoordigen’.

Specifiek voor Spanje sprak de Ryanair-topman over ‘Mickey Mouse-vakbonden’ die willen staken. Met de grootste vakbond in het land, CCOO, werd er volgens O’Leary al een cao-akkoord gesloten voor het cabinepersoneel.

België

In België zijn er nog geen stakingsdata aangekondigd. De onderhandelingen voor het cabinepersoneel zijn bezig, zei O’Leary. Woensdag is er nog overleg gepland. ‘We maken vooruitgang en we hebben er vertrouwen in dat de onderhandelingen op termijn succesvol zullen zijn.’

Eind april staakte het in België gestationeerde cabinepersoneel van Ryanair al drie dagen. Die staking had volgens de topman weinig impact. ‘Meer dan 60 procent van de vluchten van en naar België ging gewoon door’, stelde O’Leary.

Volgens hem respecteert Ryanair de Belgische wetgeving volledig. De vakbondsklachten over lonen die niet correct uitbetaald worden, doet hij af als onzin.