Eerste vlucht met asielzoekers vertrekt van Groot-Brittannië naar Rwanda

Het aantal passagiers op het eerste vliegtuig met asielzoekers van het Verenigd Koninkrijk naar Rwanda zakte van 37 naar 6. Maar vast staat dat de vlucht dinsdag doorgaat.

Een lastminuteberoep tegen de controversiële plannen van de Britse regering om mensen die illegaal in het Verenigd Koninkrijk aankwamen naar Rwanda over te brengen, is maandag verworpen door het hof van beroep in Londen. Nu dit laatste juridische obstakel weggenomen is, zal de eerste vlucht binnen het ‘Rwanda-UK migration and economic development partnership’ dinsdag vertrekken.

Waarschijnlijk zal het maar om een handvol mensen gaan: ook dinsdag behandelt het Britse hooggerechtshof nog zaken van individuele asielzoekers die beroep aantekenden tegen hun gedwongen vertrek naar Rwanda. Hoewel het regeringsplan niet afgewend is, hebben de individuele rechtszaken de reikwijdte van de maatregel aanzienlijk ingeperkt.

Het eerste vliegtuig zal volgens de laatste informatie met maar zes vluchtelingen vertrekken – van zeker 23 anderen werd het ticket naar Rwanda geannuleerd, stelt de ngo Care4Calais. Van die zes vluchtelingen zouden drie vandaag nog voor het gerecht verschijnen. De zes zouden uit Afghanistan, Syrië, Iran en Irak afkomstig zijn.

De regering van premier Boris Johnson blijft vastberaden om door te zetten met de plannen, ondanks tegenkanting van mensenrechtengroeperingen, de Verenigde Naties, de Anglicaanse kerk en zelfs de koninklijke familie. De Hoge Commissaris voor Vluchtelingen van de Verenigde Naties, Filippo Grandi, noemde het plan maandag ‘rampzalig’.

De omstreden deal, waarmee de Britse regering duizenden mannelijke asielzoekers naar Rwanda wil laten overvliegen, blijft dus overeind. Later deze maand zou er nog een rechtszaak voorkomen over de legale basis van de overeenkomst.

In Rwanda krijgen de overgebrachte vluchtelingen dezelfde sociale en medische rechten als Rwandese burgers. In ruil voor de opvang en integratie krijgt Rwanda 145 miljoen euro van de Britse overheid.