Ziekenhuisopnames en besmettingen blijven stijgen

Zowel de ziekenhuisopnames als de besmettingen blijven toenemen.

In de periode tussen 7 en 13 juni zijn dagelijks gemiddeld 60,7 mensen in het ziekenhuis opgenomen vanwege een coronabesmetting, een stijging met 15 procent in vergelijking met de voorgaande periode. Dat blijkt dinsdag uit cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano.

In totaal liggen er momenteel 889 patiënten met covid-19 (+1 pct) in de ziekenhuizen, van wie er 62 (-6 procent) intensieve verzorging nodig hebben.

Tussen 4 en 10 juni werden dagelijks gemiddeld 1.878 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld, een stijging met 19 procent ten opzichte van de voorgaande periode. Het reproductiecijfer van het virus ligt op 1,10 (+14 pct). Een waarde hoger dan 1 betekent dat het virus aan kracht wint.

Voorts stierven er dagelijks gemiddeld 5,9 mensen (-5 procent) aan de gevolgen van een besmetting met het coronavirus.

De nieuwe varianten BA.4 en BA.5 nemen intussen de overhand. Die verspreiden zich merkelijk sneller, blijkt uit berekeningen van biostatisticus Tom Wenseleers (KU Leuven). Hij berekende dat een eventuele zomergolf niet zo hoog wordt als de omikrongolf van januari.