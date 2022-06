Zonnig en aangenaam warm

Het is dinsdag zonnig met wat hoge sluierwolken vanaf het zuidwesten. De maxima liggen tussen 20 à 21 graden aan zee alsook in de Hoge Venen en 23 of 24 graden in de Kempen en het uiterste zuiden van het land, meldt het KMI.

De wind waait meestal zwak uit oost tot noordoost of uit veranderlijke richtingen. Aan zee steekt na de middag een matige zeebries op uit noordnoordoost.

Dinsdagavond en -nacht blijft het vrijwel helder. Het is vrij zacht in vergelijking met vorige nacht bij minima tussen 6 graden in de Hoge Venen en 12 graden in Laag- en Midden-België. De wind waait meestal zwak uit oost tot noordoost. Aan zee waait de wind vaak matig uit oost tot zuidoost.

Woensdag is het zonnig met soms enkele hoge wolkensluiers. Het wordt in vele streken zomers warm met maxima van 22 graden aan zee, 25 graden in het centrum tot 26 à 27 graden in de Kempen en het uiterste zuiden. Er staat een zwakke tot soms matige noordoostenwind. Aan zee is de wind eerst zwak uit oost tot zuidoost, maar in de loop van de namiddag steekt een matige zeebries op uit noordoostelijke richtingen.