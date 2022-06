62 bestuurders betrapt bij alcohol- en drugscontrole in Brussel, waaronder stepbestuurders

Bij een grote alcohol- en drugscontrole in de nacht van zaterdag 11 op zondag 12 juni heeft de politiezone Brussel Hoofdstad Elsene in totaal 62 bestuurders betrapt die onder invloed van drugs of alcohol rondreden. Bij hen bevonden zich ook acht bestuurders van fietsen of elektrische steps. ‘Ook zij moeten zich aan de wegcode houden en mogen zich niet beschonken in het verkeer begeven’, klinkt het bij de politie.