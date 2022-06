Wikipedia weigert informatie over oorlog Oekraïne te verwijderen

Wikimedia Foundation, eigenaar van Wikipedia, heeft beroep aangetekend tegen de beslissing van een Russische rechtbank. Die beval Wikipedia om informatie over de oorlog in Oekraïne uit artikels te verwijderen.

De rechtbank in Moskou had Wikipedia bevolen om informatie van enkele Russischtalige artikels op de site te verwijderen. Volgens de rechtbank gaat het om desinformatie over de Russische invasie in Oekraïne, wat een risico zou vormen voor de openbare orde in Rusland. Wikimedia Foundation was het daar niet mee eens en weigerde de informatie van de site te halen.

‘Dit besluit impliceert dat goed onderbouwde, geverifieerde kennis op Wikipedia die niet overeenstemt met de rapporten van de Russische regering, desinformatie is’, zegt Stephen LaPorte van Wikimedia Foundation. De stichting werd vervolgd op grond van een wet over het verwijderen van verboden informatie.

De zaak, die aangespannen werd door de Russische mediaregulator Roskomnadzor, is volgens Wikipedia een schending van de mensenrechten. De online encyclopedie, die wereldwijd in meer dan driehonderd talen beschikbaar is, zegt dat Rusland geen jurisdictie heeft. Daarom gaan ze nu in beroep tegen de beslissing van de rechtbank.

Boetes voor misleidende informatie

Aangezien Wikimedia weigerde om de informatie uit de Russische artikels te verwijderen, heeft de rechtbank in Moskou een boete van 5 miljoen roebel opgelegd (83.600 euro). Eerst kreeg het een boete van 3 miljoen roebel, omdat het de ‘onjuiste informatie’ over Boetsja en Marioepol niet had aangepast. Daarna volgde een boete van 2 miljoen roebel voor de artikels over zwart en rookloos buskruit. Volgens de rechtbank bevatten die artikels informatie over methoden en technieken om explosieven te vervaardigen.

Op Twitter liet de Russische Wikipedia weten dat ze een mededeling van Roskomnadzor heeft ontvangen. Daarin uit de mediaregulator zijn probleem met bepaalde delen van de artikels die over de Russische president Vladimir Poetin gaan. Roskomnadzor zag de informatie over ‘betrekkingen met Oekraïne’ en ‘de invasie van Oekraïne’ als misleidend over het doel en de vorm van de militaire operatie in Oekraïne.

De laatste informatiebronnen

Wikipedia is een van de weinige overgebleven Russischtalige informatiebronnen met gecontroleerde feiten die nog overblijven na de harde aanpak van Moskou tegen de media. ‘De regering richt zich op informatie die van vitaal belang is voor het leven van mensen in een tijd van crisis’, zegt LaPorte.

In Rusland is er sinds 4 maart een nieuwe wet die journalisten en nieuwsmedia boetes of een gevangenisstraf tot vijftien jaar kan opleggen als ze niet de juiste bewoordingen gebruiken om over de oorlog in Oekraïne te spreken. In Rusland mag er niet gesproken worden over een ‘oorlog’ of ‘invasie’, maar alleen over een ‘speciale militaire operatie’.