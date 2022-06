De Noor Andreas Leknessund soleert naar zege in tweede rit Ronde van Zwitserland

Andreas Leknessund heeft de tweede rit van de Ronde van Zwitserland gewonnen. De 23-jarige Noor maakte deel uit van de vroege vlucht, sprong op minder dan twintig kilometer van de streep weg, en kwam solo aan in Aesch. Al dacht Bettiol dat hij de rit gewonnen had. Stephen Williams blijft nipt leider.

Maandagmiddag kregen de renners in de Ronde van Zwitserland opnieuw een heuvelachtig parcours voor de kiezen, met net geen 200 kilometer door het Jura-gebergte. Na de start in Küsnacht, de aankomstplaats van gisteren, moest er vooral in de laatste zestig kilometer stevig geklommen worden, met opeenvolgend de Gempen, de Eichenberg en de Challpas.

Al vroeg in koers kozen acht avonturiers het ruime sop, zonder een Belgische vertegenwoordiger. Twee mannen van de Zwitserse selectie probeerden de oversteek te maken, bleven even in niemandsland hangen maar wisten uiteindelijk hun wagonnetje aan te haken bij de kopgroep. Van acht ging het dus naar tien vooraan. Zij mochten lang hun gangetje gaan van het peloton, waarin Bahrain-Victorious het tempo bepaalde voor leider Stephen Williams.

Machteloos Bahrain-Victorious

Net voor de Gempen, een col van tweede categorie, sloegen vluchters Rutsch (EF Education-EasyPost) en Suter (UAE Team Emirates) een gaatje. Hun avontuurtje was op de top al voorbij, ze werden ingerekend door de andere vluchters, die zelf nog maar met zeven waren overgebleven. Het vroege achtervolgingswerk van Bahrain-Victorious haalde niets uit, de koplopers zagen hun voorsprong met de minuut groter worden. Stephen Williams zag zijn leiderstrui dan weer wegsmelten als Zwitserse sneeuw voor de zon, vooraan lagen er met Holmes (Lotto Soudal), Leknessund (Team DSM) en Burgaudeau (TotalEnergies) enkele gevaarlijke klanten op de loer.

Bonificatieseconden voor Leknessund

Nadat nog twee vluchters moesten lossen, sneden zeven renners de tweede beklimming van de dag aan, al was het meer een heuveltje: de Eichenberg (3,0 km aan 7,4%). Onder het beukwerk van BORA-hansgrohe en Quick-Step Alpha Vinyl, geen Bahrain-Victorious meer te bespeuren, begon hun voorsprong op het peloton toch te dalen. Vooraan moest Suter zijn eigen tempo kiezen en bleven zes renners over: Holmes, Leknessund, Burgaudeau, Schär, Badilatti en Rutsch. Leknessund pakte bij de twee tussensprinten alle bonificatieseconden. Op iets minder dan twintig kilometer van de streep ging Andreas Leknessund (Team DSM) er alleen vandoor, de jonge Noor liep gemakkelijk uit op de andere vluchters en op het peloton.

Het was nog spannend voor de leiderstrui van Stephen Williams, Leknessund kwam gevaarlijk dicht en reed op bepaalde momenten virtueel in de leiderstrui. De Brit hield uiteindelijk stand en start morgen met zeven seconden voorsprong op Leknessund als leider aan de derde etappe van de Ronde van Zwitserland.