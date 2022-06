Voka legt indexsprong van 3 procent op de regeringstafel

Om de concurrentiekracht van de bedrijven te vrijwaren pleit Voka voor een indexsprong van 3 procent, gecompenseerd met een nettopremie van 500 euro. Hij waarschuwt ook dat er mogelijk tot 2028 geen ruimte is voor loonsverhogingen boven de index.

‘De ontsporende loonkosten gaan slachtoffers maken. Onze ondernemingen concurreren met de handen op de rug gebonden. Een indexsprong is noodzakelijk als we onze toekomstige welvaart niet te grabbel willen gooien’, zegt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka. Daarom heeft de werkgeversorganisatie aan de politieke partijen een nota bezorgd met de daarin de oproep om een indexsprong van 3 procent door te voeren.

Uit een enquête van de ondernemersorganisatie bij 600 bedrijven blijkt weinig verwonderlijk dat 86 procent van de bedrijven een indexaanpassing vraagt. Bij de grote bedrijven geeft volgens Voka een op de zes aan te overwegen om activiteiten te verhuizen naar het buitenland.

Het huidige ritme aan loonindexeringen doet onze loonkostenhandicap volgens Voka oplopen tot zes procent tegenover de buurlanden. Daarom vraagt de werkgeversorganisatie een indexsprong van 3 procent. Dat betekent dat de lonen in de periode 2022-2024 niet met 15,2 procent, maar met 12,2 procent zouden stijgen als gevolg van de automatische indexering. Daardoor zouden de loonkosten van de ondernemingen met 4,5 miljard euro gedrukt worden.

Geen loonsverhoging

Voka pleit ook voor een strikte toepassing van de loonnormwet. Die zorgt ervoor dat de opgebouwde loonhandicap bij een loonoverleg gecorrigeerd wordt. Voka verwacht dat er op basis van die wet in de periode 2023-2024 geen enkele ruimte zal zijn voor een reële loonstijging, dus een loonsverhoging boven de index. Er dan het zelfs tot 2028 zou kunnen duren vooraleer er weer marge is voor loonsverhogingen.

• Als de lonen niet stijgen, zullen de mensen zich afkeren tegen het systeem

Wat Voka voorstelt gaat regelrecht in tegen wat de vakbonden en linkse partijen willen. Tot op vandaag heeft de federale regering altijd de lijn gevolgd dat de loonindexering maar ook de loonnormwet onverkort worden toegepast. Aan de evenwicht raken kan Vivaldi in grote moeilijkheden brengen. Daarom staan de zenuwen al hooggespannen voor de onderhandelingen over een volgend loonakkoord die gepland zijn voor 2023. De vraag is of Vivaldi die overleeft.

Als compensatie voor de indexsprong stelt Voka wel voor om elke werknemer een eenmalige nettopremie van 500 euro te geven, betaald door de werkgever. Die kan meteen gebruikt worden voor het betalen van de facturen. Voor de werknemer kan zo’n premie nooit een indexsprong goedmaken. Die wordt tot het einde der dagen meegesleept. Bovendien scheurt ook de overheid zijn broek aan zo’n indexsprong, tenzij die bijvoorbeeld ook voor de ambtenaren zou toegepast worden. Op een geïndexeerd loon worden belastingen en sociale bijdragen betaald die naar de schatkist vloeien.