Macron lonkt weer naar rechts

Het was niet zonder emotie dat Jean-Luc Mélenchon zondagavond het woord nam om het succes van zijn Nupes bij de Franse parlementsverkiezingen te vieren. Was het omdat hij oprecht gelukkig was dat het ten dode opgeschreven links onder zijn vleugels is herrezen, of was het toch vooral treurnis omdat hij voor de presidentsverkiezingen het been stijf had gehouden, soloslim speelde en het nét niet tot in de tweede ronde had geschopt?

Terwijl sommige exitpolls de linkse alliantie zondagavond tot overwinnaar hadden uitgeroepen, is het volgens de officiële cijfers waarmee het ministerie van Binnenlandse Zaken maandagochtend naar buiten trad toch het Ensemble! van Macron en partners dat de meeste Fransen wist te overtuigen. Het verschil zou zo’n 21.000 stemmen zijn. Dat leidde tot heel wat rumoer in het linkse kamp, dat riep dat de uitslag vervalst werd om de dynamiek in het voordeel van de presidentiële partij te keren.

Wat er ook van aan is, het is zeker dat Mélenchons coalitie met de socialisten, groenen en communisten Macron en zijn achterban flink laat zweten. De komende dagen moeten zij uit hun pijp komen om genoeg Fransen te overtuigen om voor hen te kiezen. Een absolute meerderheid in het parlement is immers allesbehalve zeker. Die heeft Macron echt nodig om zijn beloften over belastingverlagingen en een wijziging van het socialezekerheidsstelsel waar te maken.

Alles voor de absolute meerderheid

Ensemble! en haar bondgenoten zullen waar mogelijk op zoek gaan naar kandidaten van andere partijen (vooral bij de conservatieve Les Républicains) die hun kandidatuur willen intrekken ten voordele van hen. Ze zullen toegevingen moeten doen en misschien hier en daar een rechtsere koers varen om die kiezers mee te krijgen. Maar alles is goed om die absolute meerderheid binnen te halen, toch?

Was Emmanuel Macron ook niet de presidentskandidaat die amper een paar weken geleden nog flirtte met de linkse kiezers om het te halen van de uiterst-rechtse Marine Le Pen? Hij richtte toen zijn pijlen op de ruim 10 miljoen Fransen die in de eerste ronde voor een linkse kandidaat kozen. Na zijn grootse verkiezingsmeeting in Parijs kopte Libération ‘Macron hult zich in het rood om links te verleiden’ en bij Le Point was het ‘Een linkse ruk aan het roer’. Macron maakte een reeks sociale beloften en verwees meermaals naar wijlen president François Mitterrand, een links boegbeeld. Hij leende zelfs de slogan van de antikapitalistische partij: ‘onze levens zijn meer waard dan hun winst’.

Het is het voordeel van het ‘en même temps’-denken, waarmee Macron in 2017 het politieke landschap door elkaar schudde. Je kan tegelijk liberaal en sociaal zijn. In het midden kan je uitwijken naar links én naar rechts, een mogelijkheid die zijn rivalen aan de uiterste zijden niet hebben.

Maar voor veel Fransen is dat net het probleem. Ze geloven hun president (en bij uitbreiding het politieke systeem) niet meer. De betreurend lage opkomst zondag toont dat nog maar eens aan. ‘Hun discours draait met de wind. Vandaag zeggen ze A en morgen is het B’, zei een vrouw die niet ging stemmen aan de camera van BFM.

Van leider tot volger

Macron is een leider, maar voor politiek gewin ontpopt hij zich tot een volger. Zijn partij twijfelde om stemadvies te geven in het voordeel van de linkse alliantie, in de kiesdistricten waar zij in een duel tegenover het Rassemblement National (RN, de partij van Marine Le Pen) staat. Is het republikeinse front – dat een dam moet vormen tegen uiterst-rechts – hen echt minder waard dan hun eigen gewin, vragen velen zich af. Maandag (na veel intern gekibbel) vroeg premier Elisabeth Borne dan toch om geen enkele stem naar RN te laten gaan.

De kans dat Ensemble! komende zondag als winnaar uit de bus komt, is groot. Of ze ook een absolute meerderheid in het parlement behaalt, is echter onzeker. Maar het grootste gevaar schuilt in de lage opkomst. Amper 47,51% van de Fransen bracht zondag zijn stem uit. Een halve democratie.

Fransen zijn gevoelsmensen. Voor veel van hen is het Macronisme meer een politieke strategie dan een ideologie. ‘Macron heeft geen ideologisch bot in zijn lijf’, verwoordde zijn ex-partijgenoot Sébastien Nadot het. Mélenchon en Le Pen hopen op de stemmen van de mensen die niet kwamen opdagen. Als de president zijn belofte uit 2017 dat ‘niemand nog een reden zal moeten hebben om op de extremen te stemmen’ wil waarmaken, moet hij nu de Fransen laten zien dat hij oprecht is.