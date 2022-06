De Australische columnist Andrew Hornery kruipt door het stof nadat hij volgens critici actrice Rebel Wilson onder druk had gezet om publiek te gaan over haar lesbische relatie. Hornery is zelf gay.

‘Ik dacht dat ik een Disneyprins zocht, maar wat ik nodig had, was een prinses’: met dit bericht op Instagram, met daarbij de hashtag #loveislove en een foto van haar nieuwe lief, is Rebel Wilson vrijdag ...