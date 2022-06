VUB sluit student uit van faciliteiten na grensoverschrijdend gedrag

Aan de Vrije Universiteit Brussel is een student die zich schuldig heeft gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag een jaar niet meer welkom in de studentenhuizen en op de campussen. De student mag alleen nog examens afleggen. Dat meldt Het Laatste Nieuws en de VUB bevestigt het maandagmiddag. Als de betrokken student zich niet aan de opgelegde tuchtsanctie houdt, kan de straf verder oplopen.

De eerste klacht tegen de student in kwestie zou in oktober 2021 binnengelopen zijn bij het meldpunt van de universiteit. Enkele dagen later stond de teller op vijftien klachten. De VUB startte daarop een tuchtprocedure en legde de betrokken student bewarende maatregelen op.

‘De tuchtcommissie oordeelde dat hij geen toegang meer krijgt tot alle onderwijsactiviteiten en alle faciliteiten voor studenten en zich, met uitzondering van de examens, niet op de campussen van de VUB mag vertonen. Als de student zich niet houdt aan de opgelegde tuchtsanctie, wordt hij uitgesloten van de VUB voor een periode van 3 jaar’, legt Sicco Wittermans, woordvoerder van de VUB, uit.

De VUB is zich ervan bewust dat de procedure voor de slachtoffers emotioneel bijzonder zwaar en frustrerend is. Ze maakt bekend dat ze daarom sinds dit academiejaar de werking van het meldpunt bijschaaft.

‘Deze vernieuwde aanpak zal bij de start van het volgende academiejaar in werking treden. Met deze maatregelen wil de VUB de veiligheid en persoonlijke integriteit van al haar studenten verzekeren, tegelijk ook de procedures versnellen en hierbij de slachtoffers beter omkaderen’, aldus Wittermans.