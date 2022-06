De Europese ruimtetelescoop Gaia heeft sterren gezien. Veel sterren. 1,8 miljard om precies te zijn. Toch is dat maar een procent van wat er in de Melkweg rondzweeft. Het toont aan wat voor herculesarbeid de studie van ons sterrenstelsel is.

Dat ons eigen sterrenstelsel ettelijke honderden miljarden sterren telt, waarvan de zon er dus eentje is, was al geweten. Maar dat is veeleer een schatting, het overgrote deel van de sterren in de Melkweg ...