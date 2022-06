Podcast | Kan Colruyt ‘de laagste prijzen’ blijven houden?

Colruyt zit de laatste maanden in zwaar weer, en dat voelt het familiebedrijf op de beurs. Dinsdagavond wordt het jaarverslag van het bedrijf voorgesteld, en daar wordt verwacht dat de winsten fors zullen dalen. Wat is er allemaal aan de hand, en zal Colruyt uit het dal kunnen klimmen?

Economieredacteur Pascal Dendooven legt uit wat er aan de hand is met Colruyt, en hoe de toekomst eruit ziet.

