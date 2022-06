Nationale Bank wil snelle begrotingsmaatregelen

De Nationale Bank van België zegt dat er dringend nood is aan een traject van begrotingsverbetering. ‘Bij een recessie ontsporen de financiën. We hebben geen buffers meer.’

De Nationale Bank verwacht voorlopig wel geen recessie, maar tot nader order een scherpe vertraging van de economie. De economie gaat door een periode van nulgroei, maar zou vanaf het einde van het jaar herstellen.

Dat de economische groei dit jaar op 2,4 procent zou uitkomen, is visueel bedrog. Het heeft te maken met de sterke overloop van de hoge groei van vorig jaar (6,1 procent). Maar ondertussen zit de economie in een nulgroei. Omgekeerd, doordat we het jaar zwak eindigen, ligt de groei volgend jaar visueel lager dan dit jaar (1,5 procent). Wat de energieprijzen zullen doen, door uiteraard de situatie in Oekraïne, blijft onzeker.

In de Verenigde Staten houden steeds meer analisten rekening met een recessie, twee kwartalen van negatieve groei. De economische cyclus in Europa loopt een half jaar achter op die van de VS.

De Nationale Bank van België (NBB) verwacht dat de inflatie haar piek heeft bereikt en op 8,2 procent uitkomt. Volgend jaar zou die terugvallen naar 2,6 procent, iets hoger dan tot voor kort gedacht. De kerninflatie stijgt iets langer door als gevolg van het doorrekenen van gestegen energieprijzen. Die hoge kerninflatie is de reden waarom de Europese Centrale Bank (ECB) haar monetaire beleid heeft verstrengd en een pad van renteverhogingen heeft aangevangen.

Slechte leerling

Pierre Wunsch, gouverneur van de NBB, maakt zicht heet meest zorgen over het Belgische begrotingstekort. Dat zou dit jaar uitkomen op 4,5 procent van de Belgische economie, maar verslechtert opnieuw om in 2024 5 procent te bedragen. Dat terwijl het tekort jaarlijks structureel met 0,6 procent zou moeten verbeteren. België is daarmee de op één na slechtste leerling van de Europese klas.

Wunsch waarschuwt dat als er een recessie toeslaat, het begrotingstekort zal oplopen tot 7 procent, een complete ontsporing dus. Hij vindt dat de regering nu al werk moet maken van structurele begrotingsmaatregelen. In het verleden gebeurde dat pas onder druk van de financiële markten. Wunsch pleit ervoor niet zolang te wachten.

‘Er is geen marge meer. Het beetje marge dat er was, is gebruikt tijdens de covidcrisis. Waar toen zowel de centrale banken als de overheden de economie hebben gestut, wordt het nu anders. De centrale banken verkrappen het geldbeleid en maken de rente duurder om de inflatie te bestrijden. Als overheden de tekorten blijven opstapelen, wat inflatieverwekkend is, zal de centrale bank het geldbeleid nog meer moeten verkrappen’, waarschuwde Wunsch.

Koopkrachtcrisis

Wunsch stond ook stil bij de koopkrachtcrisis. De energieschok is verantwoordelijk voor de inflatiegolf. Volgens de gouverneur worden de gezinnen in België beschermd dankzij de automatische indexering van lonen en uitkeringen. ‘Het zijn de bedrijven die het grootste deel van de schok betalen, de overheid betaalt een stukje en de gezinnen worden gevrijwaard’, zei hij.

Toch dalen de reële lonen, dat gebeurde vorig jaar en ook dit jaar al. Volgens de Nationale Bank is dat omdat de inflatie voor veel werknemers in de privésector maar met een jaar vertraging wordt gecompenseerd. De reële lonen zouden daardoor komend jaar met drie procent stijgen, terwijl ze afgelopen jaar met twee procent daalden.

De bedrijven zien hun concurrentiekracht afnemen waardoor vooral de exportbedrijven marktaandeel verliezen. Of de verslechtering van de concurrentiekracht structureel is, zal in belangrijke mate afhangen van de evolutie van de energieprijzen. België is kwetsbaarder voor hoge energieprijzen dan andere landen.

Het belangrijkste lichtpuntje is de arbeidsmarkt. De werkloosheid zou op het voor België ongewoon laag niveau van 5,5 procent blijven.