Proces verkrachter van de Samber: ‘Ik heb het instinct van een jager’

In het hof van Doaui, in het noorden van Frankrijk, ging vrijdag het proces tegen de ‘Samberverkrachter’ van start. De eerste dag van het proces was gewijd aan de presentatie van de feiten en zijn persoonlijkheid.

Dino Scala, die in 2018 werd opgepakt, staat terecht voor zeventien verkrachtingen, twaalf pogingen daartoe en 27 aanklachten van seksueel misbruik. Tussen 1988 en 2018 pleegde Scala, beter bekend onder zijn bijnaam ‘verkrachter van de Samber’, seksueel geweld ten aanzien van zeker 56 slachtoffers. Jarenlang was de 61-jarige conciërge actief in Frankrijk en België rond de rivier de Samber. Zijn jongste slachtoffer was een 13-jarig meisje.

‘Ik voelde me sterk’

De eerste dag was gewijd aan de presentatie van de feiten en de persoonlijkheid van de man. Tijdens het proces beweerde Scala dat hij zich de meeste voorvallen nog herinnert. Volgens zijn advocate had hij die bekentenis al afgelegd aan het begin van zijn hechtenis in 2018 en is hij nu bereid om verder uitleg te geven. Vandaag komt hij zelf weer aan het woord, alsook zijn familieleden.

Scala wees als verklaring voor de verkrachtingen naar zijn ‘jagersinstinct’. ‘Ik voelde me sterk omdat ik de overhand had’, vertelde hij in de rechtbank. Toen hij in hechtenis was, beriep hij zich ook al op ‘oncontroleerbare driften’.

De slachtoffers van Scala, onder wie acht Belgische vrouwen, zullen later in het proces aan bod komen. Een dertigtal slachtoffers waren aanwezig op de eerste dag. Ze hopen tijdens het proces eindelijk een begin van een verklaring te krijgen om zo een punt te kunnen zetten achter de gebeurtenissen. Dat meldde de advocate van drie van hen. Mélanie, die in 1997 op 14-jarige leeftijd werd aangerand en enkele minuten voor de hoorzitting sprak, hoopt na het proces ‘zichzelf opnieuw op te kunnen bouwen’.

Patroon

Het heeft dertig jaar geduurd voor de ‘verkrachter van de Samber’ op 26 februari 2018 gearresteerd kon worden. Een bewakingscamera had zijn auto gefilmd op de dag van zijn laatste, mislukte, poging om een Belgisch meisje in Erquelinnes te verkrachten. Aan de hand van zijn nummerplaat slaagde de politie erin om hem te vinden in Pont-sur-Sambre, een dorp in het noorden van Frankrijk. Na DNA-onderzoek bleek dat hij verbonden was met meer dan veertig andere zaken.

De ‘verkrachter van de Samber’ ging telkens op eenzelfde manier te werk. Hij viel zijn slachtoffers van achteren aan om hen vervolgens te blinddoeken en te wurgen. Hij droeg altijd handschoenen en bedekte zijn gezicht met bijvoorbeeld een hoed. Scala bleef rondhangen in een zone van 30 km langs de Samber en sloeg vooral ’s ochtends toe voor hij naar zijn werk vertrok.

Bij dorpsgenoten stond de voormalige conciërge bekend als een voorbeeldige huisvader, vriendelijke collega en een goede voetbalcoach bij de club waar hij training gaf aan jonge kinderen. Ook volgens burgemeester Michel Detrait pasten zijn acties niet bij zijn persoonlijkheid: ‘Hij was geliefd en altijd bereid om te helpen.’