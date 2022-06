Politie arresteert man en vrouw in onderzoek naar drievoudige moord Kessel-Lo

Bij twee huiszoekingen nabij Leuven in verband met de drievoudige moord in Kessel-Lo zaterdagnacht, zijn vanochtend twee personen opgepakt. Dat meldt VRT Nws en wordt door het Leuvense parket bevestigd. Wat de man en vrouw met de moord te maken hebben, is nog niet duidelijk.

Het is nog niet duidelijk wat de link is tussen de twee – een man en een vrouw – en de feiten. Ze worden op dit moment nog niet verdacht. ‘De twee personen zijn opgepakt voor verhoor, om na te gaan of ze eventueel iets te maken hebben met de feiten’, zegt parketwoordvoerster Sarah Callewaert. ‘Dat staat dus nog absoluut niet vast.’

Zaterdagnacht werden in een huis in Kessel-Lo drie lichamen gevonden. De 54-jarige bewoonster van de woning, haar zoon van 23 en een 47-jarige vriend van de familie werden met messteken om het leven gebracht. Maandag wordt op de lichamen van de slachtoffers autopsie uitgevoerd.