Nick Cave duikt op in Berchemse frituur

Wie zaterdagavond langs het terras van de Frieterij in Berchem passeerde, wreef mogelijk eens in zijn ogen. Niemand minder dan Nick Cave zat mee frietjes te eten.

Zondag speelden Nick Cave en zijn Bad Seeds een optreden op het Nederlandse festival Best Kept Secret, maar zaterdag werd de Australiër gespot in Antwerpen. Fans merkten hem op het terras van de Frieterij naast het Groen Kwartier op, uitgebaat door Leonard Glazema. ‘Ik was niet in de frituur, maar naar verluidt vond hij het erg lekker.’

Cave kwam met twee mannen de frituur binnen en nam nadien plaats op het terras. Dat vertelt 24-jarige Basit Noori, die op dat moment aan het werk was in de frituur. ‘Ik moet toegeven dat ik niet wist wie hij was. Het was pas toen enkele mensen foto’s van hem namen, dat ik doorkreeg dat hij bekend moest zijn. Als ik hem zelf had herkend, had ik wel een foto gevraagd.’

Champignonkroket

Een collega van Basit vertaalde alle snacks op het menu naar het Engels. ‘Ze hebben drie grote pakken frieten en twee porties stoofvlees besteld’, zegt Basit. ‘Nick Cave heeft ook nog een huisbereide champignonkroket gegeten. Het was een rustige avond in de frituur. Ik denk dat ze bijna twee uur op het terras hebben gezeten, in die tijd zijn twee of drie mensen gestopt om een foto te maken.’