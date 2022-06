Zon en bewolking wisselen elkaar af

Het is maandagochtend op de meeste plaatsen licht tot wisselend bewolkt en droog.

In het centrum en het oosten van het land is er meer bewolking en vooral dichtbij de grenzen met Nederland en Duitsland is er kans op een bui. Naarmate de dag vordert, wordt het in het binnenland gedeeltelijk bewolkt met een afwisseling van zon, stapelwolken en wat hoge wolkenvelden. Aan zee blijft het vrij zonnig. Het kwik blijft steken rond 16 of 17 graden op het Ardense reliëf en aan zee en rond 20 graden in de Kempen en Belgisch Lotharingen. De wind wordt overal matig uit het noordwesten.

Maandagavond en -nacht wordt het licht bewolkt tot helder met vooral over het noorden soms wat hoge wolkensluiers. Het koelt flink af, met minima tussen 4 graden op de Ardense hoogten en 9 of 10 graden in de grote steden. De wind wordt zwak en ruimt van noord naar zuidoost. Op het einde van de nacht wordt hij op veel plaatsen veranderlijk. Er kan lokaal wat nevel ontstaan.

Dinsdag wordt het zonnig met soms enkele lokale wolkenvelden. De temperaturen stijgen tot 20 graden aan zee en in de Hoge Venen en tot 23 à 24 graden in de Kempen en in Belgisch Lotharingen. De wind is zwak uit oostelijke of uit veranderlijke richtingen. Aan de kust ontstaat er in de namiddag een matige zeebries uit noordnoordoost.