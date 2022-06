Met Valerie Van Peel verliest N-VA-voorzitter De Wever op korte termijn een tweede ondervoorzitter én vertegenwoordiger van de zachtere flank in zijn partij. De Brugse Maaike De Vreese wordt in stelling gebracht als haar opvolgster.

‘Er ligt vandaag voor of er nog parlementsleden in de zaal zijn die iets van hun job willen maken. Wat voorligt is de relevantie van dit parlement. Als wij namelijk niet in staat zijn gewoon te stemmen ...