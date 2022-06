Macron nek-aan-nek met links blok na historisch lage opkomst

De eerste exitpolls wijzen op een gelijke score voor de partij van de Franse president Emmanuel Macron en zijn voornaamste uitdager. De verkiezingen bepalen in belangrijke mate Macrons slagkracht tijdens zijn tweede ambtstermijn.

Ensemble!, de partij van de zittende Franse president, wist volgens de eerste exitpolls 25,2 procent van de kiezers te overtuigen. Dat is exact evenveel als Les Nupes, het links blok rond voormalig presidentskandidaat Jean-Luc Mélenchon. 52,8 procent van de stemgerechtigden bleven thuis. Dat is een record.

Het gaat om resultaten uit de eerste exitpoll, die om 20 uur werden bekendgemaakt op verschillende Franse zenders. Hoewel de definitieve verkiezingsuitslag later op de avond of in de loop van de nacht verwacht wordt, biedt de exitpoll meestal al een goed beeld. Volgens de huidige poll zou Macron wel het meeste zetels binnenhalen in het parlement: tussen de 255 en 295 zetels, op een totaal van 577.

De derde plek is voor Marine Le Pens Rassemblement Nationale, met zo’n 18,9 procent van de stemmen. Les Republicains, in tandem met enkele kleinere rechtse partijen, zou 13,7 procent van de kiezers weten warm te maken. De exitpoll, die rekening houdt met de Franse manier van zetels verdelen, schrijft 50 tot 80 zetels toe aan Les Républicains. 20 tot 45 van de parlementszitjes zouden naar het Rassemblement National gaan.

Mélenchon reageerde dat de partij van de president 'verslagen’ is in deze eerste ronde van de parlementsverkiezingen. Hij is tevreden met de resultaten van het linkse blok, bestaande uit zijn extreemlinkse partij, de socialisten en de ecologisten.

Naar aanloop van de parlementsverkiezingen werd vooral uitgekeken naar de resultaten van het linkse blok. Berichten dat ongeveer een vijfde van de stemmers die bij de presidentsverkiezingen Macron steunden, nu ander oorden zouden opzoeken, deden Macrons partij zweten.