Evenepoel toont zich, maar Williams wint eerste rit in Ronde van Zwitserland

Stephen Williams (Bahrain-Victorious) heeft de openingsetappe in de Ronde van Zwitserland op zijn palmares gezet. Op de laatste beklimming van de Küsnachter Berg roerden de klassementsmannen en Remco Evenepoel zich. Evenepoel zette van erg ver aan, maar Stephen Williams ging hem nog voor.

De Ronde van Zwitserland opende de laatste jaren steevast met een proloog, maar dat is in deze editie niet het geval. Ter vervanging stond er voor de renners een lokaal parcours in en rond Küsnacht op het menu. Een heuvelachtig parcours waar Remco Evenepoel zijn goede vorm meteen kon, en misschien wel moest, laten zien. Zeker met de Küsnachter Berg en de Pfannenstiel die enkele keren werden aangedaan.

Een zevental koos meteen het ruime sop, onder wie Jay Vine, Casper Pedersen, Quinn Simmons, Chad Haga en thuisrijders Johan Jacobs en Simon Vitzthum. Onze landgenoot Brent Van Moer (Lotto-Soudal) trachtte zich nog bij dat groepje te voegen, maar zijn achtervolging leverde niets op.

El Tractor

Veel meer dan vier minuten bij elkaar sprokkelen lukte niet voor de kopgroep. Bora-Hansgrohe bepaalde het tempo in het peloton, waardoor de vluchters hun voorgift zagen slinken. Het was duidelijk dat het grote pak de dagzege voor ogen had. Zeker wanneer ook Tim ‘El Tractor’ Declercq vooruitgeschoven werd.

Met nog 50 kilometer voor de boeg en een kopgroep die nog maar een dikke minuut voorsprong had, schoot Philippe Gilbert wakker op een nieuwe passage van de Küsnachter Berg. Met Pidcock, Van Wilder en Turgis kreeg hij mooie namen met zich mee, maar het peloton riep hen in een mum van tijd een halt toe.

Het was slechts een kwestie van tijd vooraleer het peloton hetzelfde zou doen met de kopgroep, die richting de slotklim nog maar twee leden kende.Toen de Küsnachter Berg voor een laatste keer werd aangesneden, had het peloton de anderen ook te pakken.

Gretige Evenepoel en Van Wilder

Beter gezegd, een uitgedund peloton waar de klassementsmannen zich roerden. Dus ook Remco Evenepoel. Op vijf kilometer van de streep sprong hij naar Jakob Fuglsang die eerder een klein gaatje liet optekenen. Jammer voor het duo kwam alles al snel weer samen. Iedereen keek naar elkaar waardoor het aankwam op de laatste kilometer. Daarin zette Ilan Van Wilder van ver als eerste aan, maar hij werd in de laatste meters nog gegrepen door onder meer Williams, Schachmann en Kron. De Brit van Bahrain-Victorious pakt zo de eerste zege in deze Ronde van Zwitserland.