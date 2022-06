Vrouw (82) omgekomen bij woningbrand Kluisbergen

In het Oost-Vlaamse Kluisbergen is zondag een bejaarde vrouw om het leven gekomen bij een woningbrand. Dat meldt de brandweer Vlaamse Ardennen. De omstandigheden van de brand worden nog onderzocht.

De brand brak zondagmiddag uit in een woning aan de Berchemstraat in Kluisbergen, nabij de brandweerpost in dezelfde straat. De brandweer merkte op de terugweg van een andere interventie rook op aan het huis. Achteraan de woning woedde een hevige brand en in het pand werd de bewoonster aangetroffen. Voor de vrouw kon geen hulp meer baten.

Het gaat om een 82-jarige vrouw, zegt het parket Oost-Vlaanderen. Er werden een branddeskundige en een wetsdokter aangesteld om de exacte omstandigheden van de brand te onderzoeken. Ook het labo komt ter plaatse voor verder onderzoek. Momenteel zijn er geen aanwijzingen van kwaad opzet.