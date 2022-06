Molenbeek wil asielcentrum sluiten, Mahdi vraagt overleg

In Molenbeek moet een asielcentrum dat bedoeld was voor Oekraïense vluchtelingen de activiteiten stopzetten, op vraag van burgemeester Catherine Moureaux (PS). Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) vraagt overleg.

‘Home Sebrechts’ ging begin maart plechtig open, in een gebouw waar voorheen een woonzorgcentrum was. De plek zou dienen als ‘transithuis’ voor Oekraïense vluchtelingen, waar ze één tot drie dagen konden blijven voor ze elders in het land een onderkomen kregen.

Omdat er minder vluchtelingen uit Oekraïne kwamen dan verwacht, gebruikt Fedasil de bedden ook voor asielzoekers van andere nationaliteiten, omdat er voor hen wel een tekort is. Maar daar gaat Moureaux niet mee akkoord. Volgens haar doet de gemeente Molenbeek al genoeg en veroorzaakt de ligging van het centrum in een residentiële wijk heel wat spanningen.

‘Vijf maanden geleden opende er al een asielcentrum met honderd bedden in Molenbeek’, zegt de woordvoerder van de burgemeester aan VRT Nws. ‘We doen dus al ons deel. Bovendien ligt het Klein Kasteeltje (de plaats waar asielzoekers zich moeten aanmelden in Brussel, red.) ook op onze gemeentegrens. Dit nieuwe asielcentrum kan er echt niet meer bij.’

De burgemeester beveelt de onmiddellijke stopzetting op basis van de vergunning van het gebouw, dat voor een woonzorgcentrum is, en niet voor een opvangcentrum.

Mahdi betreurt de communicatie en probeert in overleg te gaan met Moureaux.