Verstappen profiteert alweer optimaal van dramatische race Ferrari in Bakoe

Max Verstappen (Red Bull) heeft opnieuw gouden punten veroverd in de GP van Bakoe. De Nederlandse wereldkampioen sloeg genadeloos toe in Azerbeidzjan, nadat de motor van rivaal Charles Leclerc (Ferrari) de geest had gegeven. Wordt ploegmaat Sergio Perez plots de grote uitdager van de WK-leider?

Charles Leclerc (Ferrari) stond voor de vierde keer op rij op de polepositie en de Monegask wou iets goedmaken in Bakoe. Door een opeenstapeling van tactische fouten van zijn team en mechanische pech had hij de voorbije drie races zijn polepositie geen enkele keer kunnen verzilveren. Integendeel, hij was zijn bonus van 46 punten op rivaal Max Verstappen én zijn leidersplaats kwijtgespeeld.

Maar de pech houdt nog niet op voor Leclerc. In de eerste bocht zag hij, na een matige start, meteen Sergio Perez (Red Bull) voorbij stuiven. Ook Verstappen zag een kans en kwam meteen in de nek van de Monegask hijgen. Met de nodige moeite kon Leclerc de wereldkampioen 10 ronden achter zich houden.

Tot Carlos Sainz (Ferrari) zijn ploegmaat onbedoeld een reddingsboei leek toe te gooien. De Ferrari van de Spanjaard weigerde te remmen en gaf er de brui aan. De virtuele safety car gaf Leclerc de kans om vers rubber te komen halen en de druk van Verstappen even weg te nemen.

??????????

??????????



LIGHTS OUT IN BAKU!!!



And Perez takes the lead into Turn 1! #AzerbaijanGP #F1 pic.twitter.com/tPhz6buJv3 — Formula 1 (@F1) June 12, 2022

Sputterende motor

Met nieuwe banden en een vrij circuit kon Leclerc toch nog eens tonen dat Ferrari kan meedingen voor de wereldtitel. Hij perste de ene snelle ronde na de andere uit zijn scharlakenrode bolide en voerde nu de druk op Verstappen op, die in tussentijd zijn eigen ploegmaat Perez te grazen had genomen.

Ook aan de pitmuur van Red Bull voelden ze de druk van Leclerc: Verstappen werd naar de pitstraat geroepen voor een bandenwissel en mocht met een achterstand van 13 seconden de jacht weer openen op Leclerc.

Maar lang moest de Nederlander niet achtervolgen. Een rookpluim uit de Ferrari van raceleider Leclerc maakte meteen duidelijk dat de Monegask voor de tweede keer in drie races de streep niet zou halen. Na Barcelona sputterde zijn motor ook tegen in Bakoe. De rekening in de WK-stand zou alweer hoog oplopen.

LAP 20/51



Plumes of smoke coming out of Leclerc's car



Looks like his engine has blown. He's out! ??#AzerbaijanGP #F1 pic.twitter.com/Ub4ihbtV0m — Formula 1 (@F1) June 12, 2022

Duidelijke waarschuwing

Verstappen had zo vrije baan naar zijn vijfde overwinning in acht races, maar was toch nog niet helemaal gerustgesteld. Vorig jaar leek de Nederlander ook probleemloos op weg naar de zege, maar gooide een klapband roet in het eten.

Zijn team deed dan ook hun uiterste best om de Nederlander wat in te tomen en niet te veel van zijn banden te vragen. ‘Je weet hoe het voelt om in Bakoe een zege uit je handen te zien glippen’, klonk de duidelijke waarschuwing.

Onnodige zorgen: de WK-leider had ondertussen al zo’n ruime voorsprong bijeengesprokkeld dat hij voor de zekerheid nog eens nieuwe banden kon komen halen. Onbedreigd knalde Verstappen naar zijn vijfde overwinning van het seizoen. Ploegmaat en de nieuwe nummer 2 Sergio Perez lijkt plots de grootste bedreiging te vormen voor de Nederlander in de titelstrijd.

Achter de Red Bulls kon George Russell – die na de kwalificaties nog steen en been klaagde over zijn hobbelende Mercedes – naar de derde plaats rijden. De Brit eindigde dit seizoen al elke race binnen de top vijf. Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton moest vrede nemen met de vierde plek.