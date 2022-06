Brand in chemische fabriek in Severodonetsk

Russische troepen willen de stad Severodonetsk, in het oosten van Oekraïne, veroveren. Het Russische leger kon geen opmars maken naar het zuiden van de stad, maar er zijn wel zware straatgevechten aan de gang. In de chemische Azot-fabriek is brand uitgebroken.

Volgens de gouverneur van de provincie Loehansk, Sergei Haidai, brak het vuur uit doordat in de fabriek tonnen olie waren gelekt, zo vertelde hij op de Oekraïense televisie. Het is niet duidelijk of er slachtoffers zijn gevallen: in de fabriek zouden honderden mensen zich schuilhouden, onder wie ook burgers.

Het is evenmin duidelijk of de Russen het gigantische fabrieksterrein onder controle hebben. Volgens pro-Russische troepen is dat het geval, maar Haidai beweerde zondagochtend dat de Azot-fabriek nog onder controle van Oekraïense troepen is. ‘Er wordt nog gevochten in de straten rond de fabriek’, verklaarde hij op televisie.

Zowel Russische als Oekraïense troepen lijden waarschijnlijk grote verliezen onder hun manschappen, zegt het Britse ministerie van Defensie in zijn dagelijks rapport. Severodonetsk is een van de laatste steden die Moskou in de weg staat om de volledige Donbas, in het oosten van Oekraïne, te beheersen.

Het Britse defensieministerie meldt ook dat Rusland zijn artillerie en luchtmacht massaal inzet ‘in een poging om de Oekraïense verdediging te overweldigen’. Volgens Londen zet de Russische luchtmacht sinds april, bij gebrek aan modernere wapens, tientallen oude en onnauwkeurige anti-scheepsraketten in tegen landdoelen. De raketten van het type KH-22 dateren uit de jaren 1960 en dienen eigenlijk om vliegdekschepen te vernietigen. Bij grondaanvallen kunnen ze veel nevenschade en burgerslachtoffers veroorzaken, omdat ze zo weinig accuraat zijn.

Severodonetsk riskeert een tweede Marioepol te worden. Die stad werd meedogenloos gebombardeerd door de Russen. De laatste soldaten in de Azovstal-fabriek, het laatste Oekraïense bolwerk in de stad, gaven zich na een wekenlange belegering eind vorige week over.