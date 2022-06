Negen mensen werden gearresteerd nadat bewakingsbeelden van een brutale aanval in een restaurant in het noordoosten van China viraal gingen. Op beelden is te zien hoe een vrouw de avances van een man afwijst en dan geslagen wordt. De video heeft veel commotie veroorzaakt op Weibo, een Chinees sociale mediaplatform.

Op de beelden is duidelijk te zien hoe een man om 2.40 uur in een barbecue restaurant een vrouw aanraakt. Zij duwt hem weg, waarop zij geslagen wordt. In de daaropvolgende vechtpartij valt een groep mannen de vrouw en haar tafelgenoten aan. Twee vrouwen werden opgenomen in het ziekenhuis met niet-levensbedreigende verwondingen. Alle negen verdachten werden aangehouden en er werd een onderzoek geopend, liet de lokale politie weten.

De video wakkerde het debat aan over seksuele intimidatie en geweld tegen vrouwen. ‘Dit gebeurt in een samenleving waar geweld tegen vrouwen welig tiert. Het negeren en onderdrukken van het genderperspectief is het ontkennen van het geweld dat vrouwen ondergaan,’ aldus een anonieme reactie op het incident.