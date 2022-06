Groen: ‘Er is een ander tijdperk van leiderschap aangebroken’

Het duo Nadia Naji en Jeremie Vaneeckhout volgt Meyrem Almaci op als covoorzitters van Groen. Als covoorzitters zijn ze gelijkwaardig, benadrukken ze zelf. ‘Daar kiezen we bewust voor’, zeiden ze in De zevende dag.

‘Er is een ander tijdperk van leiderschap aangebroken, het gaat niet meer over supermannen of -vrouwen, de machocultuur is voorbij’, zei Vaneeckhout. ‘Politiek is een harde wereld, veel vrouwen stoppen’, vulde Naji aan. ‘Maar we gaan voor een ander soort leiderschap en willen daar net verandering in brengen.’

Het duo wil vooral inzetten op hun eigen project: trots zijn op Groen. ‘Er liggen veel uitdagingen op de plank, maar alle antwoorden zijn groen’, zei Vaneeckhout. ‘Niets doen is geen optie, dat wordt onbetaalbaar op lange termijn. Een ambitieus klimaatbeleid is ook een sociaal beleid.’

Over hun toekomstige partners in de politiek waren ze duidelijk. ‘We hebben veel gemeen met Vooruit en willen snel samenzitten.’ Maar met uiterst rechts wil het duo niet in zee. ‘We zullen nooit samenwerken met Vlaams Belang.’ Groen wil meer opkomen in landelijke streken en blijven inzetten op de verantwoordelijkheid als beleidspartij. ‘De kracht van onze partij is niet alleen roepen en niets realiseren, we willen onze verantwoordelijkheid nemen in de regering, maar we willen ook kunnen zeggen, het moet nog beter, nog sterker.’

Naji en Vaneeckhout wonnen de voorzittersverkiezingen ruimschoots: met 57 procent in de eerste ronde haalde het duo al meer dan de helft van de stemmen, waardoor een tweede ronde overbodig was. Het duo Juan Benjumea en Elisabeth Meuleman haalde 35 procent, Jenna Boeve en Jad Zeitouni 6 procent. 38 procent van de leden van Groen stemden mee. Het duo neemt het over van voormalig partijvoorzitter Meyram Almaci, die in maart haar vertrek aankondigde na acht jaar voorzitterschap.