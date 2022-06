Twee jaar had Strokes-zanger Julian Casablancas moeten wachten om te kunnen toeren met zijn nieuwe album. En nóg leek het hem niet te interesseren.

26 februari 2002. Dat was de dag dat The Strokes de eerste keer in België speelden. Ze waren nog jong, hongerig en toerden ter promotie van hun eerste album. Ondertussen zijn we twintig jaar later, en ...