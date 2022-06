McDonald’s heropent in Moskou met nieuwe naam en logo

Het eerste filiaal van de vernieuwde Russische McDonald’s gaat zondag open, nadat de Amerikaanse fastfoodketen het land had verlaten en zijn Russische activiteiten verkocht. Vijftien vestigingen zullen in Moskou en omgeving openen onder een nieuwe naam en een nieuw logo, maar op dezelfde locaties, met hetzelfde personeel en vrijwel identieke menu’s.

Na meer dan dertig jaar sloot McDonald’s in maart zijn Russische activiteiten als reactie op de Russische invasie in Oekraïne. De keten had meer dan 62.000 lokale werknemers in het land. Sommige restaurants op luchthavens en treinstations zullen voorlopig nog onder het Amerikaanse McDonald’s-logo blijven opereren door speciale franchiseovereenkomsten.

Het nieuwe logo. Foto: via REUTERS

De nieuwe eigenaar is Alexander Govor, die sinds 2015 als licentiehouder 25 McDonald’s-restaurants in Siberië exploiteerde. Govor kocht alle 825 McDonald’s locaties in het hele land en zegt dat hij van plan is om ze binnen de twee maanden te heropenen.

De comeback van McDonald’s heeft de afgelopen dagen heel wat reacties losgemaakt op de Russische sociale media. De fastfoodketen heeft een historische betekenis in Rusland. De opening van het eerste filiaal in de jaren negentig was een teken van verandering in het land. Er stonden rijen klanten van 500 meter lang aan de deur. De sluiting van de McDonald’s-filialen werd gezien als even symbolisch voor de escalatie van de spanningen tussen het Westen en Moskou.