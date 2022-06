Tienduizenden demonstranten komen op straat tegen wapengeweld: ‘Genoeg is genoeg’

In meerdere Amerikaanse steden zijn manifestaties geweest tegen wapengeweld. Ook overlevenden en nabestaanden van slachtoffers kwamen de straat op.

De schietpartijen in een school in Texas en een supermarkt in Buffalo hebben de roep om strengere wapenwetten weer aangewakkerd.

De demonstranten van March for our lives willen met hun protest de druk op het Congres opvoeren om het wapengeweld aan te pakken. De organisatoren schatten dat een miljoen mensen deelnemen aan de betogingen, onder wie veel jongeren.

Ook familieleden van de slachtoffers namen deel aan het protest. Garnell Whitfield, de zoon van de 86-jarige Ruth Whitfield die in Buffalo werd doodgeschoten, vertelde in Washington hoe zijn familie nog altijd in shock was. ‘Genoeg is genoeg’, speechte Whitfield, die opriep tot actie. ‘Wees niet naïef, het kan iedereen overkomen.’

March for our lives werd opgericht in 2018 na de schietpartij op een middelbare school in Parkland, Florida. Daar kwamen veertien studenten en drie volwassenen om. De organisatie werd opgericht door scholieren die de schietpartij in Parkland hadden overleefd.

‘We worden vermoord’, zei X Gonzalez, een van de oprichters, in een emotionele speech. ‘Jullie, Congres, hebben niets gedaan om het te voorkomen.’

X Gonzalez. Foto: AFP

Wetgeving

De demonstranten krijgen de steun van de Amerikaanse president Joe Biden, die het Congres heeft opgeroepen om wapenwetten met gezond verstand op te stellen. Ruim 70 procent van de Amerikanen wil strengere wapenwetten.

Woensdagavond keurde het Huis van Afgevaardigden een pakket met de meest zwaarwegende wapenbeperkingen in vele jaren goed. Het gaat onder meer om een verbod op het verkopen van semiautomatische wapens aan mensen onder de 21 jaar en van magazijnen voor een groot aantal patronen. Maar het pakket is gedoemd om te sneuvelen in de Senaat, net als vorige pogingen. het pakket niet gedoemd was om te sneuvelen in de Senaat, net als vorige pogingen. Daar is de medewerking van tien van de vijftig Republikeinen nodig.