We krijgen zondag eerst zonnig en droog weer. Later wordt het licht tot soms wisselend bewolkt in het binnenland. De maxima liggen tussen 18 en 23 graden. De wind waait zwak tot matig uit westelijke hoek, meldt het KMI.

In de nacht van zondag op maandag schuiven van over de Noordzee wolkenvelden over het noorden van ons land. Eventueel kan er een licht buitje ontstaan. In het zuiden blijft het droog met brede opklaringen. Het kwik daalt naar waarden tussen 6 en 15 graden. De wind waait zwak tot matig (aan zee matig) en draait naar het westen tot het noordwesten.

Maandag start op de meeste plaatsen vrij zonnig, hoewel er over het noordoosten van het land en over het noorden van de Ardennen plaatselijk nog een spatje regen kan vallen. In de loop van de dag wordt het in het binnenland gedeeltelijk bewolkt met een afwisseling van zon en stapelwolken. Aan zee blijft het zonnig. We halen maxima van 17 of 18 graden aan zee en in de Ardennen tot 20 graden in de Kempen bij een zwakke tot meestal matige noordwestenwind.