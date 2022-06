Roberto Martinez eist uitleg van Var na late tegengoal

De Rode Duivels hebben de deur naar de twijfels weer opengezet nadat ze zaterdag een voorsprong in Wales uit handen hebben gegeven. Bondscoach Roberto Martinez eiste na afloop een uitleg van de Var die in de slotfase de gelijkmaker goedkeurde.

Raken de Belgen ooit nog van hun Wales-complex verlost? Sinds de Rode Duivels met een 0-2-zege in Cardiff de basis legden voor de WK-kwalificatie in 2014, hebben de ‘Rode Draken’ zich opgeworpen tot het zwarte beest van de Belgen. In zeven duels kon België maar één keer winnen tegen de Welshmen: thuis in Brussel in maart 2021. Alle andere zes duels gingen verloren of eindigden op een gelijkspel. Het dieptepunt was de uitschakeling in de kwartfinales van het EK 2016. Ook toen gaven de Belgen een voorsprong weg.

In een uitgelaten Cardiff City Stadium hadden de troepen van Roberto Martinez de kaarten in handen om te winnen en tot op een punt te naderen van Nederland, dat gisteren op 2-2 tegen Polen bleef steken. Maar na een te flauwe tweede helft kregen de Belgen in het slot de rekening gepresenteerd. 1-1 was op basis van de geleverde energie en kwaliteit een gewettigde uitslag. Ook al had bondscoach Martinez dat anders gezien.

‘Ik begrijp niet dat de videoscheidsrechter de goal van Wales liet doorgaan’, zei de Spanjaard geërgerd. ‘De assistent-scheidsrechter nam de juiste beslissing door te vlaggen. Het is jammer dat een goed beslissing wordt omgedraaid in een slechte. De offsidelijn die werd getrokken klopt niet. Ik eis een uitleg. Niet van de scheidsrechter, maar van hogerhand. Dit kost ons twee punten.’

Martinez had aan zijn elftal gesleuteld. Zaterdagavond in Cardiff stond met Leander Dendoncker, Dedryck Boyata en Arthur Theate een onuitgegeven defensief trio aan de aftrap. Toby Alderweireld en Jan Vertonghen zaten broederlijk op de bank. Nochtans had Martinez begin deze week gezegd dat geen enkele van zijn verdedigers het niveau van het gewezen top-duo van Tottenham haalt.

Pijnpunten in Belgische defensie

Alsof hij die bewering wilde hard maken hing al na vijf minuten de bal in de touwen van de Belgen. Na een corner verloren de Rode Duivels het duel, Joe Rodon legde klaar voor Ethan Ampadu die met een heerlijke trap gelegenheidsdoelman Koen Casteels verraste. De 25.000 Welshe fans gingen door het dak, maar de videoscheidsrechter maakte een einde aan het feestje. Rodon had met één been offside gestaan in de fase die leidde tot de goal.

Met bliksemsnelle uitbraken legde Wales de pijnpunten in de Belgische defensie bloot in het wedstrijdbegin. Leeds-speler Daniel James spurtte in de ruimte tussen Dendoncker en Boyata om Casteels te bedreigen. Hij legde af op Gareth Bale, maar de man-zonder-club besloot van dichtbij over doel.

Ook België was gevaarlijk in een aangename wedstrijd tussen twee ploegen die wilden winnen. Doelman Wayne Hennessey bracht redding op een volley van Youri Tielemans. Toen Tielemans Michy Batshuayi diep speelde, was de Welshe goalie gevat uit zijn doel gerend. Vlak voor rust redde hij na een trap van De Bruyne aan de eerste paal.

Roberto Martinez had Eden Hazard op de bank gezet en rekende op Leandro Trossard om samen met Kevin De Bruyne uit de rug van Batshuayi te komen. Trossard – tegen Polen twee keer aan het kanon – speelde deze keer niet zijn beste wedstrijd. Hij vergat de Duivels op voorsprong te zetten na een goeie aanval via De Bruyne en Batshuayi.

Burnley-middenvelder Connor Roberts, straks dienend onder Vincent Kompany, kreeg nog twee goeie kansen voor Wales, maar bij de rust was de stand 0-0. De 27.000 Welshe fans en de paar honderd meegereisde Belgische supporters hadden een aangename wedstrijd gezien.

In de tweede helft waren er minder kansen maar wel een goal. België trok het laken naar zich toe en na een knap uitgespeelde aanval over rechts, met Meunier en Trossard, legde Michy Batshuayi weinig zelfzuchtig af voor Youri Tielemans. De Leicester-middenvelder bewees niets van zijn schutterscapaciteiten te hebben ingeboet en mikte de bal keurig in de hoek.

Na de 0-1 probeerde Wales te reageren, maar sloop de energie uit de partij. De opeenvolging van wedstrijden – Wales moest ook nog de WK-kwalificatie spelen tegen Oekraïne, leek zijn tol te eisen. De Belgen beperkten zich tot controleren. Martinez wisselde zuinig. Eerst Thorgan Hazard voor Carrasco, nadien Dennis Praet voor Trossard en Eden Hazard voor De Bruyne.

Joe Rodon kreeg nog een goeie kopkans voor Wales, maar de verdediger van Tottenham kreeg zijn hoofd niet zuiver tegen de bal. De gemiste kans zorgde wel opnieuw voor een stroomstoot in het Cardiff City Stadium en even later trilden de netten dan toch. De Var kwam opnieuw tussenbeide, maar deze keer kon het feestje wel doorgaan. Invaller Brennan Johnson stond nipt onside toen hij door Aaron Ramsey werd aangespeeld.

Vinnige slotfase

In een vinnige slotfase moesten de Duivels uiteindelijk nog blij zijn met een 1-1-gelijkspel. Door het 2-2-gelijkspel van Nederland tegen Polen blijft de kloof van België met Nederland ongewijzigd. Dinsdag ontvangt Nederland thuis Wales terwijl België op bezoek gaat in Polen. In september volgen dan nog de twee laatste duels.

Maar voor de Rode Duivels – net als voor Nederlands bondscoach Louis van Gaal – staan de zes wedstrijden om de Nations League in functie van het WK later dit jaar. Na de puntendeling in Wales is een zege in Warschau nodig om het momentum te behouden. Anders komen er toch weer vragen over de weerbaarheid van de Duivels en de diepte van de kern.