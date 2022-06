Man neergeschoten in centrum van Brussel, dader(s) op de vlucht

In het centrum van Brussel, in de buurt van het De Brouckèreplein, is zaterdagavond een man gewond geraakt bij een schietincident. De dader(s) zijn op de vlucht. De politie heeft een onderzoek geopend en mobiliseert zich om de dader(s) zo snel mogelijk te vatten.

De politie Brussel Hoofdstad Elsene kreeg omstreeks 20.20 uur een oproep binnen via het noodnummer 100 dat er geschoten zou zijn. De politie heeft een perimeter ingesteld aan De Brouckère. Over de omstandigheden van het incident of de identiteit van het slachtoffer is nog niets geweten.

‘Op de toestand van het slachtoffer heb ik momenteel geen zicht’, meldt Ilse Van de keere, woordvoerder van de Brusselse politie. Het Brussels parket volgt het onderzoek verder op. De Brusselse politie zet zo veel mogelijk middelen in om de dader op te sporen.

Brussels burgemeester Philippe Close veroordeelt het schietincident en verzekert dat de politie er alles aan doet om bezoekers veilig naar de hoofdstad te laten komen. ‘Ik hoop dat de politie de schuldigen zo snel mogelijk kan arresteren. Er zijn heel wat patrouilles gemobiliseerd om hen te vinden. Ik wil benadrukken dat iedereen zich veilig moet kunnen voelen in Brussel en daar doen we met de politiediensten alles aan’, vertelt de Brusselse burgervader.